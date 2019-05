„Narzisstische Suche“ : Kritik an Kölner Priesterausbilder wegen Rede zu Homosexualität

Kritik an Kölner Priesterausbilder wegen Rede zu Homosexualität

Köln Ein leitender Priesterausbilder des Erzbistums Köln ist wegen eines Vortrags zu Homosexualität massiv in die Kritik geraten. Die katholische Laienvertretung in der Erzdiözese verlangt die Ablösung des Mannes.

Der Direktor des Bonner Theologenkonvikts Collegium Albertinum, Pater Romano Christen, vertrat vor Studenten die Position, dass Homosexualität nicht angeboren sei, sondern „Folge einer psychologischen (Fehl)entwicklung“, wie die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ, Donnerstag) berichtete. Es gebe Therapien dagegen, die aber nicht immer erfolgreich seien. Männer mit „tief sitzender homosexueller Tendenz“ könnten daher nicht geweiht werden, wie es auch in vatikanischen Instruktionen festgelegt sei.

In dem auch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) vorliegenden Vortrag heißt es unter anderem weiter, auch wenn bei homosexueller Liebe Romantik mitspiele, gehe es „weniger um die reale Begegnung mit einem Du“. Vielmehr handele es sich um eine „narzisstische Suche“ eines Betroffenen nach Männlichkeit, die er selbst nicht fühle.

Die katholische Laienvertretung in der Erzdiözese Köln verlangte die Ablösung Christens. „Wer so über Homosexuelle denkt und redet, hat sich für die Ausbildung des Priesternachwuchses diskreditiert“, sagte der Vorsitzende des Kölner Diözesanrats, Tim Kurzbach, dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Christens Thesen seien beleidigend.

Der Freiburger Fundamentaltheologe Magnus Striet betonte, gleichgeschlechtlich orientierten Priesteramtskandidaten werde vermittelt, „dass ihre Sexualität ein Defekt ist, dass sie ihre Gefühle zu verdrängen haben.“ Dies sei „eines der Einfallstore für sexuelle Gewalt in der Kirche“.

In einer am Donnerstag vom Erzbistum Köln verbreiteten Erklärung betont Christen, in dem Vortrag habe er auch ausgedrückt, „dass Menschen mit homosexuellen Neigungen Respekt verdienen und auf keinen Fall herabgewürdigt werden dürfen“. Er habe die Studenten über die Rahmenordnung für die Priesterausbildung informieren wollen, die für die katholische Kirche weltweit bindend sei.