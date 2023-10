Köln, Düsseldorf, Duisburg, Leverkusen Krieg in Israel – hier finden am Wochenende Demos in NRW statt

In Siegen findet bereits am Freitagnachmittag die wohl größte pro-palästinensische Versammlung statt. Etwa 400 Personen wollten unter dem Motto „Siegen for a free Palestine“ durch die Innenstadt ziehen. Es kann zu Störungen im Feierabendverkehr und punktuellen Straßensperrungen kommen, wie die Polizei mitteilt. Am späten Nachmittag meldet die Polizei, dass sich nur rund 250 Teilnehmer versammelt haben. Ein Polizeisprecher sagte, die etwa 250 Menschen seien am Nachmittag an einem Platz zusammengekommen, um danach einige Kilometer durch die Stadt zu ziehen. Die Polizei sei mit verstärkten Kräften im Einsatz. Gut eine Stunde nach Beginn hieß es, die Lage sei ruhig.