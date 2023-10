Köln, Düsseldorf, Duisburg, Leverkusen Krieg in Israel – hier finden Demos in NRW am Wochenende statt

Vor allem in Köln ist die Polizei am Samstag gefordert, weil zeitgleich die Kundgebungen „Aufstehen gegen Israelhass und Antisemitismus“ auf dem Heumarkt und „Palästina unter Besatzung“ stattfinden werden. „Im Vorfeld gab es bei allen Demos in NRW einen Austausch mit den jeweiligen Versammlungsleitungen – dabei ging es auch um Auflagen und Beschränkungen“, sagt der Ministeriumssprecher. Die Kölner Polizei hat den angemeldeten 100 Teilnehmern der Palästina-Demo eine ganze Reihe von Auflagen erteilt: Es ist ihnen untersagt, das Existenzrecht des Staates Israel zu leugnen. Sie dürfen auch nicht zu Gewalt oder Hass gegen die israelische Bevölkerung oder jüdische Menschen aufstacheln. Und die Terrorangriffe der Hamas auf Israel dürfen weder gebilligt noch gerechtfertigt oder gar gefeiert werden. Kölns Polizeipräsident Falk Schnabel sagte im Vorfeld: „Die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung in der Stadtregion Köln hat für die Polizei Köln einen herausragenden Stellenwert.“ Es sei ihm ein besonderes Anliegen, dass sich alle Jüdinnen und Juden in Köln und Leverkusen sicher fühlten. „Ich habe großes Verständnis für alle Menschen, für die es schwer zu ertragen ist, dass angesichts der schrecklichen Bilder, die uns tagtäglich aus der betroffenen Region erreichen, Versammlungen zu diesem Konflikt stattfinden, die den Terror der Hamas nicht unmissverständlich verurteilen.“ Schnabel betonte aber auch: „Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in einer Demokratie zählen zu den höchsten Rechtsgütern.“ Die rechtlichen Hürden, eine Versammlung zu untersagen, seien entsprechend hoch.