Am Hauptbahnhof : Stadt Köln richtet Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine ein

Die Stadt Köln hat am Hauptbahnhof aus Zelten eine Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Die Stadt Köln hat am Hauptbahnhof eine Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Die Anlaufstelle wird seit Sonntagabend rund um die Uhr betrieben.

Geflüchtete, die in Köln aus dem Zug steigen, könnten hier Essen und Trinken bekommen und sich aufwärmen, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montag. Außerdem würden Unterbringungen organisiert. Dazu seien Zelte aufgebaut worden. Neben städtischen Mitarbeitern wirkten auch Helfer einer Hilfsorganisation mit. Die Anlaufstelle werde seit Sonntagabend rund um die Uhr betrieben. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte berichtet.

NRW-Familien- und Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) verschaffte sich am Montag einen Eindruck in dieser Anlaufstelle in Köln.

Helfer warten auf ukrainische Flüchtlinge. Foto: dpa/Federico Gambarini

Anlaufstellen für Geflüchtete am Hauptbahnhof sind aber auch anderenorts entstanden. Kostenpflichtiger Inhalt Die Stadt Düsseldorf richtete am Samstag einen „Info-Point Ukraine“ im Hauptbahnhof der Landeshauptstadt ein, der ebenfalls rund um die Uhr besetzt ist, wie die Stadt mitteilte. Dort stünden Mitarbeiter vom Amt für Migration und Integration sowie Ehrenamtlichen und Übersetzern für Fragen von Ankommenden bereit. Geflüchtete würden dann vom Info-Point aus weitergeleitet. Eine erste Unterbringung gewährleistet die kommunale Erstaufnahme in Mörsenbroich, die im Zuge der Flüchtlingskrise 2015/16 entstanden war. Die Flüchtlinge kommen dann unter anderem in angemieteten Hotels unter, da die regulären Gemeinschaftsunterkünfte belegt sind.

Das Bundesinnenministerium berichtet bislang von 50.294 nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. „Was wir im Moment sehen, sind ganz, ganz überwiegend Frauen und Kinder“, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin. Da es keine Grenzkontrollen gibt, kann die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge aber deutlich höher liegen. Die Bundespolizei ist nach Angaben des Ministeriums in der deutsch-polnischen Grenzregion und an Bahnhöfen aber verstärkt im Einsatz, um die Einreise etwa von Kriminellen, die die Situation für sich nutzen, zu verhindern. In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs mehr als eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen.

(mba/dpa)