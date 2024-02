Nationales Netzwerk Genomische Medizin (nNGM) Krebshilfe ehrt drei Wissenschaftler aus Köln

Die Deutsche Krebshilfe hat am Montag in Bonn ihre mit jeweils 15.000 Euro pro Preisträger dotierte Auszeichnung für das Jahr 2023 vergeben. Die Preisträger des Krebshilfe-Preises sind Reinhard Büttner, Jürgen Wolf und Roman Thomas aus Köln. Sie hätten herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Diagnostik und Therapie von Lungenkrebs geleistet, erklärte die Deutsche Krebshilfe. Insbesondere bezöge sich die Auszeichnung auf die Arbeit in dem von ihnen initiierten interdisziplinären „Nationalen Netzwerk Genomische Medizin (nNGM) - Lungenkrebs“.