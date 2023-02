Große Europa-Tour Post Malone spielt einziges Deutschlandkonzert in Köln

Der Rapper und Sänger Post Malone geht auf Europa-Tournee und gibt am 1. Mai sein einziges Deutschlandkonzert in Köln. Der US-Musiker spielt in der Lanxess Arena, weitere Konzerte sind unter anderem in Zürich, Antwerpen und Amsterdam geplant. Nach Angaben der Veranstalter von Dienstag umfasst die „Twelve Carat Tour“ zum vierten Studioalbum des Künstlers insgesamt 13 Europa-Shows. Im vergangenen Jahr hatte Post Malone das Album „Twelve Carat Toothache“ bereits in den USA und Kanada präsentiert.