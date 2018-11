Großaufgebot in Köln: Schwer bewaffnete Polizei sichert Kylie-Minogue-Konzert

Köln Aufgrund von Sicherheitsbedenken haben Polizisten mit Maschinenpistolen ein Konzert der Popsängerin Kylie Minogue in Köln abgesichert. Außerdem gab es verschärfte Einlasskontrollen.

Erst am Montagabend war Minogue („Can't get you out of my head“, „Your disco needs you“) in Berlin aufgetreten. In Deutschland steht am Samstag (24.11.) noch ein Konzert der 50-Jährigen an - und zwar in Hamburg.