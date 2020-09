Wahllokal vorübergehend geschlossen : Soft-Air-Pistole in Video-Telefonat löst Großeinsatz in Köln aus

Soft-Air-Pistole in Video-Telefonat löst Großeinsatz in Köln aus

Köln Eine echt aussehende Soft-Air-Pistole hat in Köln nicht nur zur Festnahme eines 25-Jährigen geführt. Auch ein Wahllokal konnte aufgrund des Großeinsatzes vorübergehend nicht betreten werden.

Ein Mann hat seiner Lebensgefährtin während eines Video-Telefonats eine Soft-Air-Pistole an den Kopf gehalten und damit einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 25-jährige Spanierin am Sonntag in Köln-Höhenhaus per Videoanruf mit ihrer 76 Jahre alten Großmutter telefoniert, die daraufhin die Beamten alarmierte.