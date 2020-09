OB-Kandidaten und Parteien : Das sind die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl in Köln

Ein Wahlzettel zur NRW-Kommunalwahl 2020 (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Köln Die Kommunalwahl in Köln rückt näher. Oberbürgermeisterin Henriette Reker kandidiert erneut und bekommt Polizeischutz. 2015 war sie bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt worden. Hier erhalten Sie die wichtigsten Infos zur Wahl.

Am 13. September sind die Bürger in Köln zur Wahl aufgerufen. Dann wird entschieden, welche Parteien die 90 Sitze im Stadtrat erhalten, auch die Plätze in den neun Bezirksvertretungen werden neu vergeben. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Direktwahl des Oberbürgermeisters.

Worum geht es bei der Kommunalwahl in Köln?

Bei den Kommunalwahlen werden für die Dauer von fünf Jahren der Oberbürgermeister, die Vertreter des Stadtrates sowie die Mitglieder der Bezirksvertretungen in den neun Stadtbezirken gewählt. Die Bezirksvertretungen in Chorweiler, Ehrenfeld, Kalk, Lindenthal, Mülheim, Nippes, Porz, Rodenkirchen sowie in der Innenstadt haben jeweils 19 Mitglieder.

Der Oberbürgermeister wird durch eine Mehrheitswahl bestimmt. Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Erringt kein Kandidat eine Mehrheit, findet am 27. September eine Stichwahl statt.

Wer kandidiert in Köln als Oberbürgermeister?

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker tritt auch in diesem Jahr an. 2015 wurde sie einen Tag vor der Wahl von einem Rechtsextremisten niedergestochen. Der Attentäter verletzte sie mit einem Messer lebensgefährlich am Hals. Die 63-Jährige lag tagelang im künstlichen Koma und nahm die Wahl zur OB am Krankenbett an. Der Angreifer wurde wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Für Wahlkampf-Veranstaltungen hat Reker Polizeischutz erhalten. Zuvor sei sie unter anderem in den sozialen Medien bedroht worden. „Die Einschätzung der Bedrohungslage wird nicht von uns vorgenommen, sondern die Polizei bewertet sie laufend“, erklärte eine Sprecherin.

Im Gegensatz zu 2015 wird die parteilose Politikerin bei dieser Wahl nicht mehr von der FDP unterstützt, dafür aber jetzt von CDU und Grünen. Ihr größter Herausforderer ist der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Kossiski. Bis zu seiner Kandidatur war er Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zum Missbrauchskomplex Lügde.

Insgesamt 13 Kandidaten bewerben sich in diesem Jahr um das erste Amt der Stadt: Jörg Detjen (Die Linke), Christer Cremer (AfD), Nicolin Gabrysch (Klima-Freunde), Roberto Campione (Einzelbewerber), Thor Zimmermann (GUT), Sabine Neumeyer (Einzelbewerberin), Robert Nussholz (Einzelbewerber), Rüdiger-René Karl Maria Keune (ÖDP), Martin Josef Przybylski (Einzelbewerber), Olivier Fuchs (Volt) und Dagmar Langel (Wir sind Köln).

Wie haben die Kölner Parteien bei den vergangenen Kommunalwahlen abgeschnitten?

Der Rat der Stadt Köln hat 90 Mitglieder. Derzeit setzt er sich wie folgt zusammen: SPD (26 Sitze), CDU (25), Grüne (18), Linke (6), FDP (5), AfD (3). Die sieben verbleibenden Sitze verteilen sich auf vier Kleinparteien.

Bei der letzten Wahl war die SPD der Wahlsieger mit 29,39 Prozent der Stimmen vor der CDU (27,23 Prozent). Die Grünen landeten mit 19,52 Prozent auf Platz drei. Die weiteren Ergebnisse: Die Linke (6,96), FDP (5,09), AfD (3,60), Pro Köln (2,59), Piraten (2,07). Die übrigen kleineren Parteien bekamen weniger als zwei Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung im Jahr 2014 lag bei 49,66 Prozent.

