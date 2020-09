Angeblich nicht Corona-konform : Ärger um Abstände bei SPD-Wahlparty in Köln

Düsseldorf/Köln Bei den Wahlpartys in der Region waren zum Teil zahlreiche Anhänger der Parteien vertreten. Den Corona-Abstand hielten manche dabei offenbar nicht immer ein. Vor allem auf die Kölner SPD haben sich einige verärgerte Twitter-Nutzer eingeschossen.

Die parteilose Henriette Reker bleibt Oberbürgermeisterin von Köln. Die 65-jährige Amtsinhaberin, die von Grünen und CDU unterstützt wird, setzte sich bei der Stichwahl um den OB-Posten am Sonntag gegen den SPD-Kandidaten Andreas Kossiski durch. Wie dessen Anhänger das Wahlergebnis verfolgten, sorgte für einen kleinen Eklat in der Domstadt, genauer: ein bestimmtes Bild einer Wahlparty.

Nachher werde ich wieder anfangen für meine Rentner einzukaufen, weil sie wegen den steigenden Corona Zahlen in Köln Angst haben selbst einzukaufen.



Nachher werde ich wieder anfangen für meine Rentner einzukaufen, weil sie wegen den steigenden Corona Zahlen in Köln Angst haben selbst einzukaufen.



Woher steigende Zahlen kommen? Schaut euch mal die "Wahlparty" der SPD in Köln an. Keine Masken. Kein Abstand. Kein Gewissen. pic.twitter.com/u35pWbC6ZJ — Ali Utlu 🏳️‍🌈 (@AliCologne) September 28, 2020

Sie sitzen eng beieinander, manche halten ein Bier in der Hand oder applaudieren. Dieses Bild einer Wahlparty der SPD aus Köln macht im Internet gerade die Runde und erzürnt einige Twitter-Nutzer. Es handelt sich um einen Screenshot aus der WDR-Berichterstattung zur Stichwahl am Sonntag. Augenscheinlich werden die Corona-Regeln dabei wohl nicht eingehalten, wie Twitterer monieren - und das, obwohl die Zahlen der Infizierten in Köln derzeit steigen.

„Woher steigende Zahlen kommen? Schaut euch mal die ‚Wahlparty’ der SPD in Köln an. Keine Masken. Kein Abstand. Kein Gewissen“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint: „Die haben ganz (...) bestimmt im Vorfeld alle diese neuen COvid19-Schnelltests gemacht. Sonst würden die sich doch NIE so zusammen setzen.“ Ein anderer Nutzer versucht die Situation zu erklären: Das Bild sei in dem Moment entstanden, als das Ergebnis der Stichwahl verkündet worden sei. Nur in diesem Moment hätten sich einige Besucher nicht an die Regeln gehalten. „Es war immer ein Tisch dazwischen frei“, schreibt der Nutzer. „War sonst besser, in dem Moment nicht, sollte nicht passieren, ist richtig.“

Auch die Veranstaltung in Düsseldorf war gut besucht - hier feierte Geisel im Ufer 8. Foto: Tessa Saueressig

In der Nachbarstadt am Rhein in Düsseldorf wurde der bisherige Stadtdirektor von Köln, Stephan Keller, zum Oberbürgermeister gewählt. Er gewann die Stichwahl gegen Amtsinhaber Thomas Geisel von der SPD. Auch der Düsseldorfer Verlierer der Wahl ließ den Abend mit seinen Parteifreunden ausklingen. Die Veranstaltung fand im Ufer 8 statt, ein Club in der Nähe des Rathauses. Laut Video-Aufnahmen von Gästen war die Veranstaltung auch gut besucht - die Abstände wurden augenscheinlich eingehalten.

(dtm)