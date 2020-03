Nach Kontakt zu infizierter Person : Kölns Oberbürgermeisterin Reker in häuslicher Quarantäne

Kölns Oberbürgermeisterin Reker in häuslicher Quarantäne

Köln Henriette Reker ist seit Sonntag in häuslicher Quarantäne. Die Kölner Oberbürgermeisterin hatte Kontakt zu einer Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Der Sprecher der Oberbürgermeisterin teilt mit, dass Reker auf Anraten des Gesundheitsamtes in häuslicher Quarantäne sei, da sie Kontakt zu einer Person hatte, die am Sonntag positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die Person befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne.