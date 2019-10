Neuzugang „Dobby“ aus England : Kölner Zoo zeigt erstmals männliches Erdferkel

Köln Sein Name ist „Dobby“, er ist nicht gerade eine Schönheit, kann aber mit seinen Schaufelbeinen mühelos Termitenbauten umgraben: Der neue Erdferkel-Mann im Kölner Zoo soll nun für Nachwuchs sorgen.

„Dobby“ ist der erste Erdferkel-Mann, der im Kölner Zoo lebt. Er soll schon bald mit Erdferkel-Dame „Himba“ Nachwuchs züchten, wie der Zoo mitteilt. Der Neuzugang ist zweieinhalb Jahre alt und kam aus dem ostenglischen Zoo Kessingland nach Köln. „Erdferkel sind in jeglicher Hinsicht sehr ungewöhnliche Tiere“, heißt es in der Mitteilung. Als einzige Vertreter einer eigenen Ordnung und Familie der Säugetiere, der sogenannten Röhrenzähner, sind sie in ihrer Verbreitung auf den afrikanischen Kontinent beschränkt.

Die Tiere leben im Freiland meistens allein und sind nachtaktiv. Sie lassen sich im Zoo auf „Aktivitätsphasen“ am Morgen und am Abend lenken und in kleinen Gruppen halten. Im Freiland schlafen Erdferkel tagsüber in selbst gegrabenen Erdhöhlen. Im Kölner Zoo schlafen sie in einer künstlich gebauten Höhle, Besucher können durch eine Scheibe schauen. In Deutschland werden nur in drei weiteren Zoos Erdferkel gehalten: in Berlin, Frankfurt und Saarbrücken. Erdferkel können in Zoos bis zu 30 Jahre alt werden.