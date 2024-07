Kölner Zoo „Tochka“ und „Timur“ sind keine Stubentiger mehr

Jetzt sind sie keine Stubentiger mehr: Im Kölner Zoo durften zwei kleine Tiger erstmals nach draußen. Die beiden im April geborenen Sibirischen Tiger „Tochka“ und „Timur“ seien künftig regelmäßig in der Außenanlage zu sehen, teilte der Zoo mit. In den ersten Wochen nach der Geburt waren die Tigerjungen noch in der Wurfhöhle bei Mutter „Katinka“ geblieben.