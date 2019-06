Freier Eintritt für Helfer : Kölner Zoo ruft zum Müllsammeln am Rhein auf

Abfall am Rhein (Symbol). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Erst etwas für die Umwelt tun, dann die Natur genießen - so in etwa lautet das Angebot des Kölner Zoos am Samstag. Dann ruft er nämlich zum Müllsammeln am Rheinufer auf - wer mitmacht, darf anschließend kostenlos in den Zoo.

Auf den Rheinwiesen vom „Schwimmbad“ bis zur Mülheimer Brücke soll am Samstag, den 8. Juni, in Köln Müll gesammelt werden. Der Kölner Zoo ruft anlässlich des „World Ocean Days“ dazu auf. Damit will er dazu beitragen auf die Vermüllung der Flüsse und Meere aufmerksam zu machen. „Kölner Zoo putzmunter“ heißt die Aktion.

Die freiwilligen Helfer bekommen im Anschluss freien Eintritt in den Zoo.

Die Aktion findet zwischen 10 und 12 Uhr statt. Treffpunkt ist am „Schwimmbad“. KVB-Linie 16, Haltestelle Boltensternstraße; Linie 13, Haltestelle Slabystraße. Parkmöglichkeiten "An der Schanz".

(ham)