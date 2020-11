Besuch im Kölner Zoo : Was macht ein Erdmännchen im Lockdown?

Was macht ein Erdmännchen im Lockdown?

Köln Zoo-Tiere sind an Menschen gewöhnt. Bemerkt die Erdmännchen-Familie, dass jetzt keiner mehr Fotos schießt? Und vermissen die Seelöwen den Applaus? Ein Besuch bei den Tieren des Kölner Zoos im Teil-Lockdown.

„Wir beobachten auf jeden Fall eine Verhaltensveränderung“, sagt Christoph Schütt vom Kölner Zoo bei einem Rundgang durch den menschenleeren Tierpark . Normalerweise übernimmt im Erdmännchen-Gehege ein Tier die Rolle des Wächters. „Immer ein Tier der Gruppe ist im Schichtdienst eingesetzt, um die anderen vor Angreifern aus der Luft oder vom Erdboden aus warnen zu können“, sagt Schütt. „Momentan halten aber oft gleich mehrere Tiere Ausschau, was der ungewohnten Situation geschuldet sein kann.“

Mehr als 10.000 Tiere aus rund 850 Arten leben im Kölner Zoo. Für die Tierpfleger und Gärtner ändert sich im „Lockdown“ nicht viel. Andreas Hölscher etwa beschäftigt die kalifornischen Seelöwen wie sonst auch jeden Tag, damit die klugen Tiere sich nicht langweilen. Auch im Seelöwen-Revier ist die Führungsposition mit einer Dame besetzt: „Astrid ist die intelligenteste in der Gruppe“, sagt Hölscher. Astrid kann auf Kommando einen Hai imitieren, indem sie beim Schwimmen eine Flosse in Zacken-Form aus dem Wasser ragen lässt. Sie kann auch eine Robbe nachäffen oder einen doppelten Salto machen. „Das Training macht ihr Spaß“, sagt Hölscher. Er legt Wert darauf, dass die Seelöwen keine „Zirkusnummern“ zeigen müssen. „Seelöwen sind extrem verspielt und einen Salto würden sie auch in Freiheit machen, wenn sie zum Beispiel von Walen gejagt werden.“ Hölscher glaubt, dass seinen Seelöwen egal ist, ob Besucher im Zoo sind oder nicht. „Bei den Affen ist das anders, die halten Ausschau nach den Stammbesuchern“, sagt er.