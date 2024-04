Tierbaby Kölner Zoo freut sich über Nachwuchs bei Trampeltieren

Trampeltiere kommen kaum noch in der Wildnis vor und sind vom Aussterben bedroht. In der freien Natur leben laut der Weltnaturschutzunion nur noch rund 950 Exemplare der Kamelart in China und in der Mongolei. Deshalb steht das wilde Trampeltier (Camelus ferus) auf der Roten Liste gefährdeter Arten.