Erhaltungszucht : Ameisenbärin nach Paarung im Kölner Zoo gestorben

Ameisenbärin Jamile ist an schweren Verletzungen gestorben. Foto: Kölner Zoo

Köln Eigentlich sollte die Art damit erhalten werden. Nun ist jedoch eine Ameisenbärin nach der Paarung mit einem männlichen Artgenossen im Kölner Zoo gestorben.

„Jamile“ war der Name der Ameisenbären, die im Kölner Zoo verstorben ist. „Wir wollten mit ihr und unsrem männlichen Ameisenbär in die Erhaltungszucht gehen“, schreibt der Kölner Zoo auf seiner Facebook-Seite. „Leider zog sich „Jamile“ bei der Paarung schwere Verletzungen zu, an denen sie schließlich verstorben ist“, heißt es da weiter.