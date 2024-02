Schmuggelversuch Kölner Zoll findet 23.000 Kilogramm gefälschtes Waschpulver

„Diese enorme Menge liegt knapp über dem durchschnittlichen Tagesverbrauch an Waschpulver aller Einwohner der Stadt Köln zusammen“, so Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamts Köln. Diese enorme Menge an Waschpulver war in mehr als 5400 nachgeahmten Verpackungen verpackt, die einem bekannten Waschmittelhersteller nachempfunden waren. Die Ware befand sich laut Zoll auf dem Weg aus der Türkei nach Deutschland. Der Originalwert der Ware beträgt fast 110.000 Euro“, so Ahland.