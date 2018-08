Kölner versinkt bei Bauarbeiten im Boden

Köln Bei Bauarbeiten in seinem Haus ist einem Kölner nachrutschende Erde fast zum Verhängnis geworden. Rettungskräfte haben ihn befreit.

Ein Mann ist bei Ausschachtungsarbeiten an seinem Haus in Köln verschüttet worden. Er steckte am Sonntagabend bis zum Hals in der nachrutschenden Erde fest, wie die Feuerwehr mitteilte.