Kölner Universität Gericht kippt Hausverbot für mutmaßlich israelfeindlichen Studenten

Der Student hatte in den sozialen Medien einen Beitrag unterstützt (gelikt), in dem die Parole „from the river to the sea“ (vom Fluss bis ans Meer) vorkam. Die islamistische Hamas versteht dies so, dass Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer reichen und Israel verschwinden solle. Mit Blick auf die Teilnahme des israelischen Botschafters Ron Prosor an einer Uni-Veranstaltung am kommenden Montag, in der es um den Hamas-Terror und die Kriegslage im Gazastreifen gehen soll, hatte die Hochschule ein Hausverbot für Sonntag und Montag verhängt.