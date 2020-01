Urteil gegen zwei Händler bestätigt : Kölner Umweltamt erreicht Erfolg gegen illegalen Vogelhandel

Köln Die Bewährungsstrafen gegen zwei Kölner Vogelhändler, 55 und 83 Jahre alt, sind nun rechtskräftig. Sie haben einheimische, artengeschützte Singvögel illegal gefangen und auf Börsen verkauft.

Biologen der Stadt hatten die Vögel 2016 beschlagnahmt. 100 Singvögel waren nicht beringt und konnten frei gelassen werden. Alle anderen Vögel wurden in einer Auffangstation untergebracht und nach und nach freigelassen. Mehr als 70.000 Euro sollen die Händler mit dem Verkauf der Wildvögel als Zuchtvögel verdient haben. Das Gericht zog 32.000 Euro ein.

Das Bundesnaturschutzgesetz schützt alle europäischen Vögel. Sie dürfen nur erworben werden, wenn sie legal in Gefangenschaft gezüchtet wurden. Legal gezüchtete Vögel tragen einen Fußring als Kennzeichnung. Dieser Ring wird dem Jungvogel in den ersten Lebenstagen vom Züchter angelegt. Für jede Vogelart ist der Durchmesser des Ringes gesetzlich vorgeschrieben. Er ist so bemessen, dass der Fußring nur dem frisch geschlüpften Vogel angelegt werden kann. Ziel dieser geschlossenen Beringung ist, dass ein nachträgliches Anlegen beim ausgewachsenen Vogel nicht möglich ist.