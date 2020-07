Schau „Purer Luxus“ : Kölner Toilettenpapier jetzt Ausstellungsstück in Leipziger Museum

Eine Kette und Ohrhänger sind neben einer Rolle Klopapier im Schaufenster einer Goldschmiede ausgestellt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Die Schau im Leipziger Museum setzt sich unter anderem mit der Frage auseinander, was in der Corona-Krise ungeahnt zu Luxus geworden sei. Eine Goldschmiedin aus Köln hatte die Rolle in ihrem Schaufenster stehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Durch die Corona-Krise ist eine Rolle Toilettenpapier aus dem Schaufenster einer Kölner Goldschmiedin jetzt ein Fall fürs Museum: Zu sehen ist die Papierrolle – mitsamt eines handgefertigten Goldrings – in der Wechselausstellung „Purer Luxus“ des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Wie ein Sprecher am Montag sagte, setzt sich die Schau unter anderem mit der Frage auseinander, was in der Corona-Krise ungeahnt zu Luxus geworden sei: „Dazu zählte bekanntlich zeitweise auch Toilettenpapier.“

Die Hintergrundgeschichte: Die Kölner Goldschmiedin Jutta Grote hatte im April Toilettenpapier für ihre Schaufenster-Deko genutzt und ihre handgefertigten Schmuckstücke darauf gebettet. Die Aktion sollte die damaligen Toilettenpapier-Hamsterkäufe auf die Schippe nehmen und hatte für viel Aussehen gesorgt. Dass nun auch noch die Anfrage eines Museums dazu kam, war für Grote nach eigenen Angaben „völlig überraschend“. Sie freue sich aber über die Resonanz: „Es ist schon ein bisschen verrückt.“

Die Papierrolle ist unter dem Titel „Vom WC ins Schaufenster“ noch bis zum Ende der Ausstellung am Sonntag,12. Juli, in Leipzig zu sehen.

(chal/dpa)