Geistlicher im Ruhestand : Kölner Priester begeht nach Missbrauchsvorwürfen Suizid

Köln Dem Priester war vorgeworfen worden, in den 1990er Jahren einen Jungen missbraucht zu haben. Der Fall war erst kürzlich bekannt geworden, die Staatsanwaltschaft Bonn hatte die Ermittlungen übernommen.

Ein des Missbrauchs beschuldigter Ruhestandsgeistlicher im Erzbistum Köln hat sich am vergangenen Wochenende das Leben genommen. Vier Tage zuvor sei er von seinen priesterlichen Aufgaben als Aushilfsseelsorger entbunden und ihm der Kontakt zu Minderjährigen untersagt worden, teilte die Erzdiözese am Montag mit. Ende Dezember 2020 habe eine betroffene Person der Erzdiözese mitgeteilt, in den 1990er Jahren als Junge von dem Pfarrer missbraucht worden zu sein.