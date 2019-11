Köln Wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei mit Fotos nach einem unbekannten Mann.

Er steht im Verdacht, am 16. Juli 2019 (Dienstag) gegen 22.30 Uhr einer jungen Frau (19) in einer Diskothek auf dem Hohenzollernring unter Rock und Slip in den Intimbereich gefasst zu haben. Den Gesuchten erkannte die 19-Jährige später auf Fotos der Party im Internet wieder und erstattete Anzeige.