Nach Tötungsdelikt in Rösrath : Kölner Polizei fahndet nach 28-Jährigem

Rösrath/Köln Ein 28 Jahre alter Mann ist dringend verdächtig, in Rösrath einen 42-Jährigen erstochen zu haben. Die Polizei fahndet nun mit Foto nach dem Flüchtigen.

Nach ersten Ermittlungen war es am Sonntagnachmittag in einer Wohnung in der Straße Im Weidenauel in Rösrath zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Dabei soll der 28-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer massiv am Oberschenkel verletzt haben, wie die Polizei mitteilt. Anschließend soll der Täter das noch lebende Opfer im Keller des Mehrfamilienhauses versteckt und alleine zurückgelassen haben. Dort verblutete der 42-Jährige.