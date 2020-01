Sohn des Getöteten : Kölner Polizei nimmt 22-Jährigen nach Gewalttat in Mülheim fest

Köln Die Kölner Polzei hat nach dem zweifachen Tötungsdelikt in Mülheim einen 22 Jahre alten Mann festgenommen. Es ist der Sohn des getöteten 60-Jährigen.

Der 22-Jährige steht unter dringendem Verdacht, in der Nacht auf Dienstag in Köln Mülheim seinen Vater und dessen 78 Jahre alte Bekannte getötet zu haben. Der Tatverdächtige soll nach Angaben der Kölner Polizei noch am Mittwoch wegen zweifachen Totschlags in Haft gehen.