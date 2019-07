Feuerwerk über dem Rhein : Hunderttausende Besucher zu „Kölner Lichtern“ erwartet

Foto: dpa/Henning Kaiser 5 Bilder Kölner Lichter 2018 - Malerei am Himmel.

Köln Die Musik des Komponisten Jacques Offenbach gibt bei den „Kölner Lichtern“ dieses Mal den Takt vor. Das Feuerwerk vor der Kulisse der Kölner Altstadt wird wieder zahlreiche Zuschauer anziehen. Die Stadt empfiehlt eine frühzeitige Anreise - und appelliert an Geduld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Feuerwerksspektakel „Kölner Lichter“ werden am Samstagabend Hunderttausende Besucher am Rhein erwartet. Um kurz vor 22 Uhr setzt sich zunächst ein Konvoi mit 50 festlich beleuchteten Schiffen aus dem südlich gelegenen Porz kommend in Richtung Kölner Altstadt in Bewegung. Um 23.30 Uhr startet dann in Höhe des Tanzbrunnens das knapp halbstündige musiksynchrone Feuerwerk, das 50 Pyrotechniker von zwei Schiffen aus zünden.

Das Motto lautet dieses Mal: „Über Grenzen hinweg! Offenbach & Friends“. Anlass ist der 200. Geburtstag des Komponisten Jacques Offenbach (1819-1880), der in Köln geboren wurde. Die Veranstalter versprechen spektakuläre pyrotechnische Effekte, die Offenbachs Leben und Musik in Szene setzen. So soll unter anderem das Konterfei des Komponisten als Lichterbild aus Bengalfackeln in einem Bilderrahmen über dem Rhein schweben.

Die Stadt Köln empfiehlt Besuchern eine frühzeitige Anreise, am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Deutzer Brücke und mehrere Straßen werden am Abend für Autos gesperrt. In Teilen der Innenstadt gilt aus Sicherheitsgründen ein Fahrverbot für Lastwagen. Weitere Informationen lesen Sie hier.

Bereits ab 20.15 Uhr beginnt am Tanzbrunnen ein Open-Air-Musikprogramm, unter anderem mit der Band Cat Ballou und Sängerin Stefanie Heinzmann. Der WDR sendet im Fernsehen live von den „Kölner Lichtern“.

(top/dpa)