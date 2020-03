Streit ums Händetrocknen : Kölner Landgericht stoppt Dyson-Werbung

Köln Händewaschen ist derzeit wichtig wie nie, aber bereits vor der Corona-Pandemie ist ein Streit um das möglichst hygienische Händetrocknen entbrannt, der nun das Kölner Landgericht beschäftigte.

Die Wettbewerbszentrale beanstandete die Aussage als irreführend, weil sie gerade auch in ihrer Pauschalität unzutreffend sei, wie sie am Dienstag mitteilte. Der von Unternehmen und Verbänden getragene Verein zog dazu unter anderem eine Studie des Robert-Koch-Instituts heran und monierte, dass Dyson in der Werbung eine selbst in Auftrag gegebene Analyse nicht als Auftragsstudie gekennzeichnet habe.