Mit 3G-Corona-Regel : Kölner Karneval plant „weitgehend normale Session“

Eine verkleidete Frau trägt eine Clownsnase über einer FFP2 Maske. Foto: dpa/Fabian Strauch

Köln Das Festkomitee Kölner Karneval will auch Personen, die weder geimpft noch genesen sind, die Teilnahme an Sitzungen und Partys ermöglichen – mit negativem PCR-Test. Düsseldorfer Karnevalisten wollen bei einigen Veranstaltungen nur Geimpfte und Genesene zulassen.

Nach einem Gespräch der Karnevalisten mit Vertretern der NRW-Landesregierung über die neuen Corona-Regeln geht das Festkomitee Kölner Karneval von einer „weitgehend“ normalen Session 2022 für Geimpfte, Genesene und mittels PCR-Test Getesteten aus. Anders als in Düsseldorf, wo bei einigen Saalveranstaltungen nur Immunisierte teilnehmen dürfen, ermögliche ein negativer PCR-Test aber auch allen, die weder geimpft noch genesen sind, die Teilnahme an Bällen, Sitzungen und Partys in Innenräumen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Ein PCR-Test ist gemäß der aktuellsten Corona-Schutzverordnung für Tanzveranstaltungen in Innenräumen bei einer 7-Tages-Inzidenz von über 35 vorzulegen, sofern man nicht geimpft oder genesen ist. Die Vorgaben ließen damit auch gemeinsames Singen und Tanzen, aber auch Blasmusik und alle anderen typischen Karnevalsaktivitäten zu, hieß es weiter.

Die sogenannte 3G-Regel – geimpft, genesen oder getestet – sollen auch für Umzüge gelten, wobei für die Zuschauer an der frischen Luft dann ein Schnelltest ausreiche, wie das Festkomitee Kölner Karneval am Mittwoch weiter mitteilte. Wie das kontrolliert werden solle, dazu gebe es Absprachen zwischen Veranstaltern und Behörden. „Die Jecken haben den Schlüssel zum unbeschwerten und sicheren Feiern nun selbst in der Hand“, erklärte Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn.

Klaus-Ludwig-Fess, Präsident des Bundes Deutscher Karneval, der ebenfalls an dem Treffen am Mittwoch teilgenommen hatte, betonte laut Mitteilung den Vorbild-Charakter aus Sicht der Karnevalisten. Das NRW-Modell erscheine als „Blaupause für viele Veranstaltungen in ganz Deutschland“ und ermögliche Geimpften und Genesenen „weitgehend normal Karneval zu feiern“, ohne allen anderen die Tür zu zuschlagen.

Die Düsseldorfer Karnevalisten gehen bei einigen Veranstaltungen restriktivere Wege: So will das Comitee Düsseldorfer Carneval bei eigenen Saal-Veranstaltungen nur Geimpfte und Genesene zulassen. Damit sollen gezielt Impfanreize gesetzt werden.

(bora/dpa)