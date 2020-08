Rainer Maria Woelki : Kölner Kardinal will Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen

Köln Kardinal Rainer Maria Woelki hatte bereits mehrfach dazu aufgerufen, Flüchtlinge von den griechischen Inseln zu holen. Dort hausten sie seit Monaten „in erbärmlichen Lagern“, erklärte er etwa zum Weltflüchtlingstag Mitte Juni.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki will Flüchtlinge aus griechischen Lagern in seiner Erzdiözese unterbringen. „Wir im Erzbistum Köln stehen bereit, um Menschen aufzunehmen“, bekräftige der katholische Erzbischof am Montag in Köln. Die Menschen hätten ihre Heimat nicht aufgegeben, weil sie unbedingt nach Deutschland kommen wollten, „sondern weil sie es wegen eines fürchterlichen Kriegs oder katastrophaler humanitärer Zustände nicht mehr ausgehalten haben“.