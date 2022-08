Vorfall am Wochenende : Staatsanwaltschaft ermittelt nach Todesfall auf illegaler Techno-Party in Köln

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Todesfall auf illegaler Techno-Party in Köln

Vorfall am Wochenende

Köln Nach dem Tod eines jungen Mannes auf einer illegalen Techno-Party in Köln prüft die Staatsanwaltschaft, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Es ist ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Das sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der 20-Jährige aus Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis war am Samstagmorgen bei der Party in einem leerstehenden Gebäude kollabiert und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.