33 Pillen sichergestellt : Polizei Köln entdeckt Drogen in Corona-Schutzmasken

Polizei Köln entdeckt Drogen in Corona-Schutzmasken

In dieser Masken verstecken die beiden die Pillen. Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Köln Sehr kreativ waren zwei Männer am Wochenende. Sie versteckten verschreibungspflichtige Pillen in einer Mund-Nasen-Bedeckung. Doch die Polizei entdeckte das Drogenversteck.

Am Kölner Hauptbahnhof sind der Polizei zwei Reisende mit einem trickreichen Drogenversteck ins Netz gegangen: In die Innenseiten ihrer medizinischen Masken hatten die beiden Männer insgesamt 33 Pillen eingearbeitet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dass der 24-Jährige und der 25-Jährige die Tabletten vor dem Mund trugen, sei erst bei der Durchsuchung aufgefallen.