Familien in Köln : Messe informiert über Kinderbetreuung in den Ferien

Familien können sich im März in Köln über Urlaubsangebote für Kinder in den Schulferien informieren. Foto: dpa/Jens Büttner

Köln Vom Zeltlager bis zum Segeltörn: 50 Veranstalter aus der Region informieren am 7. März in Köln über das Thema Kinderbetreuung in den Schulferien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eltern und ihre Kinder können sich am 7. März 2020 im Rautenstrauch-Joest-Museum/Forum VHS am Kölner Neumarkt (Cäcilienstraße 29-33) über betreute Urlaubsreisen und Tagesausflüge in den Schulferien informieren.

Rund 50 Veranstalter sind bei der Feriencamp-Messe des Känguru Colonia Verlags vertreten. Ihr Angebot reicht vom Zeltlager über die Sprachreise bis zum Segeltörn. Auch Museumsworkshops, Zirkuswochen und Klettercamps stehen zur Auswahl. Einige Anbieter haben Gruppenreisen mit Übernachtung im Programm, andere unternehmen - vor allem mit jüngeren Kindern - Tagesausflüge in Köln, Bonn und der Region. Auch über familienfreundliches Reisen kann man sich informieren. Die Messe richtet sich nicht nur an Familien, sondern auch an Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten - und etwa Klassenfahrten, Gruppenreisen und Wandertage organisieren.