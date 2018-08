Neues Konzept: Kölner Ebertplatz wird zur Großstadt-Oase

Köln Die Sonne ist schon fast untergegangen, aber niemand denkt daran, nach Hause zu gehen. Es herrscht Festival-Stimmung auf dem Ebertplatz in Köln. Zur Wiederbelebung des Platzes tragen ein neues Nutzungskonzept und ein Brunnen bei.

In deutschen Städten gibt es einige solcher Plätze, die erst vernachlässigt und dann irgendwann aufgegeben werden. Am Ebertplatz lässt sich aber ausnahmsweise etwas beobachten, das man in solchen Fällen oft gar nicht mehr für möglich hält: eine Rückeroberung. Der Platz ist schlecht einsehbar und hat dunkle Ecken. Ein Komplettumbau ist aber erst ab 2020 möglich. Im März wurde daher ein sogenanntes Zwischennutzungskonzept beschlossen. Es wurde Geld locker gemacht und mit Anwohnern und Initiativen an einem Kulturprogramm gearbeitet.