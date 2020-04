Täter flüchtig : Kölner durch Stichverletzung schwer verletzt

Köln Ein 36 Jahre alter Mann ist in Köln durch einen Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen.

Nach ersten Ermittlungen sollen zwei Unbekannte am Mittwochabend in Porz bei dem 32-Jährigen geklingelt und ihn gewaltsam zurück in die Wohnung gedrängt haben. Nach Angaben der Geschädigten entstand sofort ein handfester Streit. Einer der Männer soll ihm dann die schwere Stichverletzung zugefügt haben. Auch der Wohnungsinhaber und ein Zeuge (28) wurden verletzt.