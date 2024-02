Karneval in Köln Jungfrau Frieda kann nicht am Rosenmontagszug teilnehmen

Die Kölner Jungfrau Frieda muss am Sonntag operiert werden und kann nicht am Rosenmontagszug teilnehmen. Das teilte das Festkomitee Kölner Karneval am Samstag mit. Friedrich Klupsch, der in der Session 2024 die Kölner Jungfrau verkörpert, hatte schon seit einigen Wochen mit einem hartnäckigen Muskelfaserriss im Beckenbereich zu tun. Hinzu kommt nun eine Infektion des Hüftgelenks, die dringend behandelt werden muss. „Natürlich hätte ich gerne gemeinsam mit meinem Sohn und meinem Bruder den Kölner Jecken am Rosenmontag zugejubelt”, erklärt Jungfrau Frieda. Doch die Entzündung habe sich am Hüftgelenk festgesetzt. Klupsch muss nun umgehend operiert werden.