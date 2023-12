Kirche unter Polizeischutz Wie sich die Terrorgefahr auf den Kölner Dom auswirkt

Kurz nachdem die beiden Männer noch ein Foto geknipst haben, reihen sie sich in die Schlange zum Sicherheitszelt ein. Vor der Kontrolle hält sie ein Polizeibeamter auf. „Visit the service or look at the church?“, fragt er wörtlich, was übersetzt ungefähr bedeutet, ob die beiden zum Beten oder Besichtigen gekommen sind. Einer der Männer gibt eine Antwort, die wegen der Entfernung nicht zu verstehen ist. Dann weist der Beamte die beiden ab. Die Männer wollten offenbar besichtigen.