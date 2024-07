Bauarbeiten am Kölner Dom Teile der Kölner Domplatte bis Ende des Jahres gesperrt

Wie der WDR berichtet, arbeitet die Dombauhütte ab dem 22. Juli weiter an der Nordseite des Kölner Doms. Im Herbst 2021 wurde bereits das Hängegerüst an der Nordseite des Turms abmontiert. Nun müssen die Schwerlastketten, an dem das Gerüst jahrelang hing, abmontiert werden. Der heute durch Vor- und Rücksprünge und veschiedenen Stufenanlagen geprägte Sockelbereich soll laut der Stadt Köln außerdem durch eine gradlinige neue Sockelmauer ersetzt werden. Ein weiterer Baustein zur Verbesserung des direkten Domumfeldes. Dafür müssen allerdings Teile der Domplatte gesperrt werden.