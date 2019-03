Schatzkammer gesperrt: Sturm löst Verankerung am Kölner Dom in 40 Metern Höhe

Köln Durch den Sturm am Sonntag hat sich auf dem Dach des Kölner Doms eine Verankerung gelöst. Aus Sicherheitsgründen blieb die darunter liegende Domschatzkammer am Montag geschlossen.

Schaden am Kölner Dom durch Sturmtief "Eberhard": In rund 40 Metern Höhe an der Nordseite der Kathedrale löste sich die Verankerung einer fünf Meter hohen Fiale, wie die Domschatzkammer am Montag in Köln mitteilte. Das Türmchen sitze über der Domschatzkammer. Der Bereich sei abgesperrt worden, die Kammer bleibe bis auf weiteres geschlossen. Derzeit arbeiten laut Angaben Experten an einer Sicherung der Fiale. Erst danach könne der an den Treppen zum Hauptbahnhof gelegene Bereich wieder freigegeben werden.