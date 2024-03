Pyrotechnik auf Baugerüst abgebrannt Polizei ermittelt gegen Aktivisten nach Aktion am Kölner Dom

Nach einer Aktion der Gruppe „No Borders Cologne“ am Samstag am Kölner Dom, ermittelt die Polizei nun wegen Hausfriedensbruch und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die Ermittlungen richten sich nach Angaben der Polizei gegen vier namentlich bekannte und etliche weitere Aktivisten. „Wir erstatten in solchen Fällen grundsätzlich Anzeige“, sagt Matthias Deml, Sprecher der Dombauhütte, am Montag.