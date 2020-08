Ausflugsziel : Besucher dürfen wieder in den Turm des Kölner Doms steigen

Besucher dürfen wieder in den Turm des Kölner Doms steigen

Köln Rund fünf Monate lang war der Turm des Kölner Doms für Besucher tabu. Nun sollen klare Regeln dafür sorgen, dass sich trotz der schmalen Wendeltreppe niemand mit dem Coronavirus ansteckt.

Besucher des wiedereröffneten Turms müssen sich allerdings auf längere Wartezeiten einstellen, erklärte das Metropolitankapitel des Doms am Montag in Köln. Das Treppenhaus im Südturm werde bis auf weiteres alle 20 Minuten im Wechsel für den Auf- und für den Abstieg geöffnet. So werde gewährleistet, dass sich auf der schmalen Wendeltreppe auf- und absteigende Besucher nicht begegnen und die erforderlichen Abstandsregeln eingehalten werden.