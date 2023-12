Besondere Sicherheitsmaßnahmen Hinweise auf geplanten islamistischen Anschlag auf Kölner Dom eingegangen

Demnach hat es in dem Zusammenhang bereits Festnahmen in Österreich und Deutschland gegeben. „In Deutschland gab es im Saarland einen Zugriff einer Person. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die richtigen erwischt worden sind“, so die Sicherheitskreise. „In NRW gab es keine Festnahme“, so die Kreise weiter. „Das ist natürlich wieder sehr erschreckend. Aber der Fall zeigt auch wieder, dass die Sicherheitsbehörden wachsam sind und wieder vor der Lage waren“, so die Kreise weiter.