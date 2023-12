Besondere Sicherheitsmaßnahmen Hinweise auf geplanten islamistischen Anschlag auf Kölner Dom

In Köln leitet Kripochef Michael Esser den Einsatz. „Auch wenn sich der Hinweis auf Silvester bezieht, werden wir alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten. In Abstimmung mit dem Sicherheitsbeauftragten des Domkapitels wird die Kathedrale nach der Abendmesse mit Spürhunden abgesucht und anschließend verschlossen“, so der Kripochef. Wie am Sonntagmorgen bekannt wurde, ist bei der Durchsuchung aber kein Sprengstoff gefunden worden.