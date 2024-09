„Hat mich wirklich beeindruckt“ Den Kölner Dom ertasten – Modell aus Bronze für sehbehinderte Menschen

Sehbehinderte Menschen können den Kölner Dom an einem neuen Modell aus Bronze ertasten. Die Kathedrale in Kleinformat wurde am Samstag unterhalb des Südturms des Doms aufgestellt. Das 90 Zentimeter lange und 70 Zentimeter hohe Tastmodell vermittle einen Eindruck von den Dimensionen des Doms „und zeigt auch Sehenden neue Perspektiven und Details auf, die sonst durch die gewaltige Höhe der Kathedrale der Betrachtung entrückt sind“, sagte Dompropst Guido Assmann.