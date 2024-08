Gerücht aufgeräumt Darum kann man sich im Kölner Dom nicht abkühlen

Wer in heißen Sommertagen ein wenig Erfrischung sucht, findet nicht zwangsläufig in alten Kirchengemäuern Erlösung. In einem Gespräch mit dem kirchlichen Kölner Internetportal domradio.de räumte der Sprecher der Kölner Dombauhütte Matthias Deml am Wochenende mit einem alten Vorurteil auf. Der perfekte Ort, um der sommerlichen Hitze zu entkommen, sei der Kölner Dom sicherlich nicht, sagte Deml. „Wie in jedem Innenraum ist es natürlich im Inneren des Domes etwas schattiger und etwas kühler, als wenn man draußen in der prallen Sonne steht. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass es im Dom wesentlich kälter wäre als im Außenbereich.“