Kölner Dom als „Leuchtturm des Friedens“ - Gedenken zum Weltkriegsende

Köln Premiere für den Kölner Dom: Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird er in dieser Woche mit Bewegtbildern angestrahlt.

Die Lichtprojektionen sollen ihn zum „Leuchtturm des Friedens“ machen und an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnern. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Mittwochabend, man müsse heute für die europäische Einigung, die Demokratie und den Frieden kämpfen. Der Erste Weltkrieg bleibe eine dauerhafte Mahnung dafür, was sonst geschehen könne. An dem Eröffnungsabend nahmen auch Gäste aus Frankreich und Großbritannien ein, den einstigen Kriegsgegnern des Deutschen Reiches.