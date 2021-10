Kirchensanierung : 30-Meter-Gerüst am Nordturm des Kölner Doms verschwindet

Köln Ab Dienstag wird zum ersten Mal seit Jahren wieder ein freier Blick auf die beiden Türme des Kölner Doms möglich sein. Das Hängerüst am Nordturm wird mit einem Kran entfernt. Die Aktion erfordert viel Feingefühl.

Nach zehn Jahren verschwindet das auffällige Gerüst am Nordturm des Kölner Doms. Der dort hängende 30 Meter hohe Aufbau wird am Dienstag mit einem Hydraulikkran entfernt, wie die Dombauhütte am Montag mitteilte. In den Sommermonaten waren das seit 2011 an der Nordwestseite angebrachte Gerüst bereits entkernt und 20 Tonnen Material entfernt worden. Nun sollen die beiden großen seitlichen Aluminum-Gerüstpfeiler und die obere Plattform folgen. Die insgesamt zehn Tonnen werde der Kran in drei Stücken abheben.