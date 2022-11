Wie geht es weiter mit Woelki? : Kölner Diözesanrat fordert Klärung der „Kardinal-Frage“

Köln/Altenberg Der Vorsitzende des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Köln dringt auf eine Entscheidung über die Zukunft von Kardinal Rainer Maria Woelki. Solange diese Frage nicht geklärt sei, werde man weiter in der Krise stecken, so Tim Kurzbach.

Der Vorsitzende des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Köln , Tim Kurzbach, dringt auf eine Entscheidung über die Zukunft von Kardinal Rainer Maria Woelki . „Ohne die Klärung der Kölner Kardinal-Frage werden wir nicht aus der Krise herauskommen. Die Frage muss jetzt endlich geklärt werden“, sagte Kurzbach anlässlich der Vollversammlung der Vertretung der Laien am Wochenende. „Rom muss seiner Verantwortung gerecht werden. An dieser Frage hängt viel, viel mehr als eine bloße Personalie.“

Kurzbach wandte sich mit einem Appell an die deutschen katholischen Bischöfe, die Mitte November nach Rom zu ihrem sogenannten Ad-limina-Besuch reisen und dort mit dem Papst und wichtigen Behördenleitern im Vatikan sprechen wollen: „Sie müssen die Römer auf die Kölner Frage stoßen! Sie dürfen nicht zurückkehren, ohne auf eine klare Antwort gedrängt zu haben.“

Papst Franziskus hatte Kardinal Woelki zunächst in eine Pause geschickt und ein Rücktrittsgesuch von ihm verlangt, nachdem der Kardinal im Zuge der Missbrauchsaufarbeitung in eine Vertrauenskrise geraten war. Anfang März kehrte Woelki in sein Amt zurück. Über das Rücktrittsgesuch hat Franziskus noch nicht entschieden.