Veranstaltungen in der Corona-Zeit : Kölner Arena darf nun bis zu 2400 Gäste pro Veranstaltung reinlassen

Veranstaltungen in der Corona-Zeit

Die ersten Arena-Konzerte vor Publikum nach der Corona-Pause in Köln werden größer. Wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilte, dürfen künftig bis zu 2400 Gäste pro Veranstaltung in die Kölner Lanxess-Arena gelassen werden. Die Kapazität werde unter Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen nun schrittweise gesteigert. Bislang waren die Konzerte und Comedy-Auftritte auf rund 900 Gäste limitiert.