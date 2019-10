Verunreinigte Glukose in Kölner Apotheke : Durch Vergiftung getötete Schwangere kommt aus Solingen

Die Mutter und ihr Baby starben Ende September, nachdem die 28-Jährige ein Glukose-Mittel aus einer Kölner Apotheke eingenommen hatte. Am Dienstag wird der Fall auch Thema im NRW-Landtag. Unterdessen gehen die Ermittlungen der Mordkommission weiter.

Die junge Mutter, die Ende September durch einen toxisch verunreinigten Glucosetoleranz-Test einer Kölner Apotheke starb, stammt aus Solingen. Das berichtet das „Solinger Tageblatt“ (Bezahl-Inhalt). Mit ihrem Partner lebte sie in Köln und spielte in einer Düsseldorfer Eishockeymannschaft. Das Team kündigte auf Facebook an, beim ersten Heimspiel am Sonntag in Trauerflor aufzulaufen.

Die 28-Jährige war in die Notaufnahme gekommen, nachdem sie in der Heilig-Geist-Apotheke in Köln-Longerich eine Glukose-Mischung für einen Diabetes-Test eingenommen hatte. In der Klinik stellten die Ärzte unter anderem Herzrhythmusstörungen fest und verlegten die schwangere Frau in die Uniklinik Köln. Sie starb noch am selben Tag. Auch ihr Kind überlebte nicht.

Nachdem eine weitere Frau über ähnliche Symptome klagte und reanimiert werden musste, informierte ein Gynäkologe die Polizei. Die zweite Frau hatte ihr Glukose-Mittel aus der selben Apotheke wie die junge Mutter aus Solingen. Die Ermittler fanden in der Apotheke daraufhin einen toxischen Stoff in den Glukose-Behältern. Offenbar soll es sich dabei um ein Betäubungsmittel handeln, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. In der Folge hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) drei Filialen der betroffenen Apotheke schließen lassen.